Qui est Virgil Abloh, l'un des créateurs les plus attendus à Paris ?

Si Karl Lagerfeld, Maria Grazia Chiuri, ou encore Hedi Slimane seront bien évidemment sous le feu des projecteurs lors de la prochaine semaine de la mode parisienne (24 septembre - 2 octobre), un créateur sortira tout particulièrement du lot.

L'Américain Virgil Abloh, directeur artistique des collections homme de Louis Vuitton depuis mars, présentera la nouvelle collection de son label Off-White. L'occasion de revenir sur le parcours hors norme de ce designer touche-à-tout, qui a su s'attirer les faveurs du public comme de la fashion sphère.

Virgil Abloh, qui a grandi à quelques kilomètres de Chicago (Illinois), est ce qu'on peut appeler un designer hors norme. L'Américain n'a pas, comme la plupart de ses homologues, suivi de formation particulière pour devenir créateur, bien au contraire puisqu'il dispose de diplômes en génie civil et en architecture. Tour à tour DJ et proche collaborateur de Kanye West, Virgil Abloh se tourne finalement vers le prêt-à-porter avec le lancement de son label Off-White en 2013, bien décidé à faire rimer streetwear et couture.

Le streetwear à l'heure du luxe

Cela n'est pas passé inaperçu, le sportswear et le streetwear ont fait leur retour sur le devant de la scène depuis quelques années déjà, que ce soit dans la rue, sur les podiums, et même sur quelques tapis rouges. Virgil Abloh a sans aucun doute contribué à faire du streetwear un style incontournable avec sa marque Off-White, combinant influences de la rue et du sport à des détails et des finitions précieuses et sophistiquées tirées de l'univers du luxe. Le succès est au rendez-vous. Le créateur séduit aussi bien la génération Y que les mannequins et icônes de mode, et même les personnalités issues des univers du sport et de la musique. Rihanna, Naomi Campbell, Bella Hadid, ou encore Kim Kardashian : le designer fait l'unanimité auprès des célébrités les plus influentes sur les réseaux sociaux.

Résultat, le label Off-White, qui défile aujourd'hui à Paris, est devenu en quelques saisons seulement l'un des défilés les plus attendus lors de la traditionnelle semaine de la mode. Et plus important encore, Virgil Abloh a déjà réussi le pari d'unir streetwear et luxe puisque ses créations sont portées par un public hétéroclite. Celui que l'on surnomme "le roi du streetwear" est même devenu le directeur artistique des collections masculines de Louis Vuitton au printemps dernier.

Des collaborations en or

Virgil Abloh est également connu pour ses nombreux partenariats dans l'univers de la mode. Là aussi, le designer s'ouvre à tous les domaines et tous les styles, proposant aussi bien des collections avec Jimmy Choo, le chausseur de luxe, qu'avec Nike, Levi's, Ikea. Rien que ça. Courant août, l'Américain s'est une nouvelle fois associé à l'équipementier Nike pour créer la collection "Queen", inspirée de l'univers de la danse, pour la championne de tennis Serena Williams. Une nouvelle collaboration, qui devrait placer le créateur encore un plus haut sur l'échelle du succès. Rendez-vous le 27 septembre pour découvrir la nouvelle collection du créateur le plus en vue de l'année.