Qui est Lil Miquela, l'influenceuse d'un nouveau genre ?

Au premier coup d'œil, on pourrait s’attendre à une influenceuse parmi la pléthore de celles que l’on connait déjà. Mais Lil Miquela est une internaute qui n’est pas comme les autres. Portrait.

L’instagrameuse Lil Miquela compte 1,3 million d’abonnés. Style impeccable et partenariat avec des marques de luxe… elle a tout d’une fille de sa génération. À un détail près : c’est un personnage fictif imaginé par la société d’intelligence artificielle Brud.

Ce robot d’un nouveau genre est une superstar sur le réseau social. L'avatar est même engagé dans plusieurs causes, notamment les droits LGBT. Elle soutient d’ailleurs de nombreuses associations et dirige ses followers vers des plateformes de dons. Lil Miquela est également militante du mouvement américain Black Lives Matter, mouvement militant afro-américain qui se mobilise contre la violence ainsi que le racisme systémique envers les Noirs.

Comme des influenceuses de chair et d’os, elle n’échappe pas non plus aux clashs et aux piratages d’internautes malveillants.

Concernant son apparence, elle est dotée d'un visage quelque peu ingénu, ponctué de taches de rousseur qui serait inspiré du mélange d’un robot et des instagrameuses Karstinkle et Emily Bador.

6 millions de dollars

L’expérience Lil Miquela aurait permis à ses investisseurs de récolter 6 millions de dollars. Un business alléchant que la jolie humanoïde doit maintenant partager avec d’autre robots connectés, comme Blawkon, son frère, créé par la même entreprise. S’ajoute à la liste, Shudu, la top-modèle égérie des cosmétiques de Rihanna.