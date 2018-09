Qui défilera pour Victoria's Secret cette année?

Le grand show organisé chaque année par Victoria's Secret pour présenter ses collections de lingerie figure parmi les temps forts de l'agenda mode de l'année.

Il faudra attendre cet hiver pour découvrir l'événement mais certains mannequins ont déjà confirmé leur participation au défilé le plus sexy de l'année. Voici un point sur les participantes.

L'une des plus connues du circuit n'est autre que Winnie Harlow, le mannequin canadien d'origine jamaïcaine qui défile pour les plus grandes marques depuis plusieurs années malgré une maladie de peau qui dépigmente certaines parties de son visage et de son corps. On l'a récemment vue sur les podiums de Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, Coach et elle est égérie Desigual et Diesel. Elle a évoqué sur Instagram son audition secrète pour le défilé en reconnaissant le stress que cela avait généré: "Mes nerfs ont craqué avant de participer au casting le plus stressant de ma vie".

Autre top model qui deviendra un Ange Victoria's Secret pour la première fois, l'Australienne Duckie Thot, qui a déjà foulé les podiums de Moschino, Maison Margiela et Fenty X Puma. La jeune femme a partagé sur Instagram une vidéo dans laquelle elle apprend la nouvelle de sa sélection.

L'Allemande Lorena Rae figure aussi parmi les nouvelles-venues très attendues. "Je suis tellement heureuse, je n'arrête pas de me pincer!", a confié le mannequin à ses 1,2 million de followers sur Instagram.

En plus de nombreuses débutantes, le défilé 2018 des Anges de la lingerie permettra de retrouver des habituées comme la Néo-Zélandaise Georgia Fowler, la Chinoise Sui He et la Soudanaise Grace Bol.