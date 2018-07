Quels vêtements choisir quand on a un petit ventre charmant ?

Prendre une culotte classique ou un shorty, de préférence sans couture : Autant commencer par le commencement. Et le premier vêtement que l’on met, c’est justement le sous-vêtement. Pour être bien installée dans vos vêtements pensez en premier à celui-ci. Le gros avantage de la culotte sans couture c’est qu’elle ne laisse quasiment pas de marque, et est divinement confortable. Le body aussi est une bonne pièce de vêtement quand on souhaite galber sa silhouette, et nettement moins contraignant qu’une culotte gainée.