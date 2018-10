Quelques conseils pour choisir sa garde-robe de sport lorsque les températures baissent

L'automne étant bien en place, il est temps pour les coureurs de réfléchir au choix de leurs vêtements de sport pour rester au chaud et éviter de se blesser pendant les mois les plus froids, tout en maximisant leurs performances.

Pensez à vos chaussures

Les chaussures de course sont très importantes pour votre garde-robe de sport, il est donc crucial de se rendre dans un magasin spécialisé afin de choisir, en fonction de votre foulée, le modèle le plus adapté. Si vous aimez courir sur piste, en extérieur ou sur des surfaces irrégulières, ou encore en conditions humides, la championne de triathlon écossaise Lesley Paterson vous recommande de chercher des chaussures à semelles accrochantes, et équipées d'un soutien au talon et à la cheville afin d'éviter les entorses.

Investissez dans un nouvel équipement

La météo, pendant l'automne et l'hiver, peut se montrer imprévisible ; c'est pourquoi la coureuse d'ultra-marathon suédoise Ann Johansson, également fondatrice de la marque de sportswear Boom Boom Athletica, recommande d'investir dans un équipement spécifique adapté à votre climat. Elle conseille de commencer par un haut et un collant et de réfléchir ensuite à la façon d'empiler les couches, en essayant les vêtements debout et immobile : si vous avez chaud, c'est que vous en portez trop. En effet, il est préférable de démarrer sa séance de course en ayant un peu froid (sans pour autant être frigorifié), afin d'éviter d'avoir envie de se débarrasser de sa couche supérieure de vêtements après quelques minutes de course.

Recherchez des textiles technologiques

Ann Johansson recommande aussi des tissus moulants et comprimant pour protéger les muscles, en stretch omnidirectionnel pour plus de confort, et dotés d'un système de gestion de l'humidité, afin de rester au sec et de courir confortablement. Si vous cherchez un textile naturel, elle conseille la laine mérinos, pour sa chaleur et sa légèreté.