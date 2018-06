Quelles couleurs vous vont ?

En fonction de votre carnation, de votre couleur de cheveux, d'yeux, certaines teintes vous vont mieux que d'autres. Voici un petit récapitulatif qui permet de choisir les couleurs les plus flatteuses.

Vos couleurs : les teintes froides et vives comme le bleu pacifique, violet cardinal, rose tyrien, rubis, fuchsia, carmin, rose perlé, bleu foncé, bleu marine franc, vert sapin, vert d'eau, bleu glacier, bleu azur, blanc pur.

Quelles couleurs me vont ? - © RTBF Tendance / iStock

Vos couleurs : toutes les teintes chaudes et douces : brun doré caramel, taupe, marron clair, turquoise, vert pomme, clair, pistache, anis, tilleul, rose thé, corail, coquelicot, pêche, saumon, abricot, jaune d'or, jaune paille, bleu marine clair, lavande, bleu pervenche, blanc cassé, perlé nacré ou irisé, ivoire.

Vos yeux sont : bleus, bleu acier, gris bleu, ambre, vert clair, vert doré, verts et or, noisette, marron clair, marron doré.

Vos cheveux sont : blonds, châtain clair à moyen et dorés, roux clair.

Quelles couleurs me vont ? - © RTBF Tendance / iStock / Natalia Klenova

Femme d'automne

Quelles couleurs me vont ? - © RTBF Tendance / iStock

Votre teint est : rosé, doré, ivoire, pêche beige, beige jaune et foncé, bronze...

Vos cheveux sont : blond doré, blond vénitien, châtains (clair, doré, foncé, cuivré), chocolat chaud, roux doux, roux vénitien, roux flamboyant, poivre et sel.

Vos yeux sont : marron (clair, doré, vert, foncé), noisette, vert pâle, verts et or, vert olive, bleus.



Vos couleurs : toutes les teintes chaudes, franches et/ou irisées : caramel, rouille, châtaigne, beige, vert olive et mousse, bronze, safran, jaune d'or, terre de sienne, mordoré, miel foncé, orange, brique, vermillon, rouge cramoisi, cuivré.