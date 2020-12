Quel manteau choisir cet hiver pour l'intérieur ?

Dans cette ambiance, il va vite falloir sortir les parkas et autres Moon Boot pour pouvoir regarder une série sur le canapé sans mourir de froid avec les fenêtres ouvertes, et exit la belle petite robe noire !

Parce que de nombreuses personnes se retrouvent encore aujourd’hui pour avoir un minimum de contact social, il est recommandé de le faire à l’extérieur ou bien de particulièrement bien aérer l’espace où l’on se retrouve à plus d’un.

Le confort avant tout

Bien choisir son manteau ne signifie pas uniquement faire attention à son design ou faire en sorte qu’il vous plaise – même si c’est évidemment indispensable. Il sera aussi question de la coupe et du confort car vous allez probablement devoir le porter une bonne partie de la soirée, et peut-être même trinquer et manger avec.

Si le manteau long et droit, classique, paraît idéal pour faire une arrivée sophistiquée dans une telle soirée, il est loin de convenir en termes de confort. Vous ne serez pas à l’aise à table, soyez-en sûr !

C’est donc la doudoune matelassée, symbole du cocooning, qui nous vient à l’esprit… sauf qu’elle n’est pas adaptée à une soirée classe et encore moins à un repas en bonne et due forme.

La cape et le poncho, qui ont fait un retour fracassant ces dernières semaines, semblent être les pièces les mieux adaptées à la situation. Et l’avantage c’est que les marques ont redoublé d’imagination pour en faire des pardessus hautement désirables à coups de motifs et imprimés ultra trendy.