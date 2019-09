Quand une marque de chips organise un défilé de mode

La marque spécialisée dans les chips soufflées sort de son giron alimentaire pour présenter son tout premier défilé de mode et son "style bar" à New York, du 6 au 7 septembre.

Lors de cet événement insolite, baptisé 'The House of Flamin' Haute', la marque Cheetos dévoilera "des looks à la fois très mode et espiègles" assortis à des mises en beauté rappelant les couleurs survitaminées de ses produits.

"Nous sommes toujours sidérés de voir comment les fans de Cheetos partagent leur amour de la marque et l’expriment à leur manière, que ce soit en créant des recettes originales ou en s’inspirant des Cheetos pour des coiffures, des manucures et des mises en beauté", a déclaré Brandi Ray, directrice marketing de Frito-Lay Amérique du Nord. "Nous sommes tellement heureux de continuer à célébrer nos fans et leur créativité, et à les inviter en retour à revêtir le look ultime Cheetos Flamin' Haute."

Le défilé permettra de découvrir 21 looks, placés sous la houlette d’influenceurs et de stylistes comme Luanna de New York ou les Hungry Hipsters de Los Angeles. La créatrice Ami Goodheart s’est chargée de concevoir les tenues portées pendant le défilé.

Les beautistas peuvent déjà réserver leur séance de relooking au "style bar" de l’événement pour s’offrir une coiffure unique 'Cheetah Tail Braids', des paupières 'Fiery Flamin' Hot Eyes' ou une manucure orangée 'Caught Snacking Nails.'

Cheetos est la dernière marque alimentaire en date à s’intéresser à l’univers de la mode, KFC l’avait précédée avec des collections de vêtements et d’accessoires, tout comme Taco Bell, Auntie Anne’s et McDonald’s.