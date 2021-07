Quand le maillot de bain est devenu un simple cache-tétons

La tendance du moment nous incite à porter un bikini riquiqui – deux tailles en dessous minimum – pour ne dissimuler que la stricte intimité qui nous sépare de la nudité. Un phénomène visible sur Instagram et TikTok qui ne devrait pas passer inaperçu cet été. "Itsi Bitsi Petit Bikini" chantait Dalida dans les années 1960. Une autre époque, placée sans conteste sous le signe de la liberté dans l’univers de la mode. Place à la mini-jupe, à la robe trapèze, mais surtout au bikini, pièce mode subversive par excellence qui, après avoir été jugée immorale pendant des années dans le monde entier, s’invite en masse sur les plages de sable fin. De moins en moins entravé, le corps des femmes se dévoile et se libère avec des pièces plus courtes, plus fluides, plus colorées. C’était il y a près de soixante ans, et sans surprise, les codes de la mode ont bien évolué.

Les seins plus visibles encore

Après s’être fait ponctuellement évincer par le maillot de bain une-pièce, le bikini a fait un retour remarqué ces dernières années. Mais il suffit de scroller sur TikTok et Instagram pour s’apercevoir qu’il ne se porte plus exactement de la même façon. Une tendance que les amateurs de téléréalité n’auront sans doute pas laissée passer. Qu’il s’agisse d’une volonté de s’affirmer, d’assumer ses formes, ou même de provoquer – souvent à raison – force est de constater que les jeunes femmes qui apparaissent dans "Les Marseillais", "Les vacances des anges", et autres émissions de téléréalité manquent cruellement de tissu lorsqu’il s’agit de faire un plongeon dans leur piscine 5 étoiles. Lire aussi : Instagram met à jour sa politique sur la nudité après la campagne d’une mannequin grande taille Le maillot de bain semble à l’étroit, révélant bien plus que ce qu’il ne devrait, à savoir un vertigineux décolleté, mais également et surtout toute la partie inférieure de la poitrine qui, de fait, remonte spontanément – ou presque. Vous avez l’image en tête ?

Mais il n’est pas question de pointer du doigt les stars de la téléréalité, rendons à César ce qui est à César. Ce sont certaines des plus grandes influenceuses américaines actuelles qui gagnent. Précurseures en la matière, on peut même dire qu’elles vont encore plus loin au point de reléguer Borat au rang des petits joueurs. Kylie Jenner, Khloé Kardashian, ou encore Megan Thee Stallion portent elles aussi, et depuis longtemps, des maillots de bain un brin trop petits par rapport à la taille de leur bonnet. Une tendance qui ne date pas d’hier donc, mais qui gagne du terrain au fil des saisons au point de s’imposer progressivement sur les plages comme sur les réseaux sociaux.

Le bikini inversé, l’avenir

Mais porter un maillot de bain d’une taille inférieure à la sienne ne suffira pas à vous métamorphoser en naïade de l’été. Car cette tendance s’accompagne d’un autre phénomène que l’on n’avait pas vu venir (non plus) et qui se traduit par le fait de porter son haut de bikini à l’envers. Lire aussi : Costume de bain, bikini, burkini… Retour sur l’histoire du maillot de bain féminin En résumé, au lieu d’attacher une première ficelle derrière votre nuque et l’autre dans votre dos, vous faites le contraire. Ce qui a pour conséquence de dévoiler davantage votre peau, et plus particulièrement la partie inférieure et intérieure de votre poitrine. Là encore, la tendance n’est pas nouvelle mais elle a pris tellement d’ampleur que des marques, à l’image de PrettyLittleThing, lancent désormais leurs propres collections de maillots de bain triangles inversés – on rappelle qu’il suffit d’inverser le sens des ficelles.