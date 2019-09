Quand "Friends" inspire le monde de la mode

Le créateur américain Ralph Lauren a fait équipe avec Warner Bros. Consumer Products en l'honneur du 25ème anniversaire de la série "Friends". Il propose "Wear to Work", une capsule inspirée du personnage de Rachel Green, comme le rapporte WWD.

Incarnée par Jennifer Aniston, Rachel travaillait chez Ralph Lauren dans la série. Le créateur avait lui-même fait une apparition dans la saison 6.

Selon WWD, la collection sera exposée dans la boutique Bloomingdale's de la 59ème rue à New York les 21 et 22 septembre. Elle se compose de jupes, de vestes, de tailleurs en laine et de cols roulés issus des collections Polo et Lauren Ralph Lauren. Les vêtements sont commercialisés internationalement depuis le 18 septembre.

Bloomingdale's, chaîne de grands magasins où a également travaillé le personnage de Rachel Green, fête aussi l'anniversaire de "Friends" en lançant une réplique du café de la série, le Central Perk, dans son espace Studio 59, ainsi qu'une réplique du bureau de Rachel. Ces installations seront à découvrir à New York jusqu'au 27 septembre. Elles voyageront ensuite vers d'autres boutiques Bloomingdale's aux États-Unis.

Les séries télévisées inspirent les marques. Nike a lancé une capsule en deux parties cet été sur le thème de la série Netflix "Stranger Things" tandis que la marque britannique Kent & Curwen s'est associée aux créateurs de "Peaky Blinders" pour proposer une collection en janvier.