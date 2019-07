Qu'attendre de la semaine de la haute couture?

Après l'officialisation du départ de Bertrand Guyon, la maison Schiaparelli a nommé Daniel Roseberry à la direction artistique de l'ensemble de ses collections en avril dernier. A seulement 33 ans, le styliste, qui a travaillé aux côtés de Thom Browne pendant plus d'une décennie, présentera sa première collection haute couture pour la maison légendaire. Le show est prévu en ouverture de la deuxième journée de cette semaine d'exception, le 1er juillet. A priori, Daniel Roseberry devrait se plonger dans les archives de Schiaparelli pour mettre l'accent sur l'héritage de la maison , tout en y apportant une touche moderne plus personnelle , comme il l'a laissé entendre le jour de sa nomination. "C'est un honneur et une grande joie de reprendre les choses là où Madame Schiaparelli les avait laissées il y a 85 ans. C'est pour moi un privilège de collaborer avec les remarquables talents de l'atelier Schiaparelli, dans le respect des traditions de la haute couture, pour transporter la légende et le mythe de cette maison chargée d'histoire dans le futur", avait-il fait savoir dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

Fendi, l'hommage à Karl Lagerfeld

La maison italienne ne sera pas présente à Paris pour dévoiler sa nouvelle collection haute couture mais au Mont Palatin, un lieu chargé d'Histoire choisi en l'honneur de Karl Lagerfeld, décédé le 19 février dernier, mais également pour rappeler les racines de la marque de luxe. Le 4 juillet prochain, des centaines d'invités triés sur le volet découvriront la collection "The Dawn of Romanity", composé de 54 looks pour rappeler le nombre d'années passées par le couturier au sein de la maison. Un show grandiose en perspective qui devrait attirer toute l'attention de la fashion sphère et du grand public, et être chargé en émotion. Il s'agira du second hommage organisé pour Karl Lagerfeld: Chanel, Fendi et la marque Karl Lagerfeld ont réuni quelque 2.500 personnes, le 20 juin dernier, pour honorer la carrière du grand couturier et photographe allemand.