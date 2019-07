Pyer Moss, Tommy Hilfiger et Longchamp très attendus à la New York Fashion Week en septembre

Tom Ford, Pyer Moss et Brandon Maxwell défileront à New York en septembre prochain.

Le Council of Fashion Designers of America (CFDA) a diffusé le calendrier officiel préliminaire des défilés de la prochaine New York Fashion Week, et de très grands noms sont attendus.

Les temps forts de cette semaine, qui a en fait été réduite à 5 jours, comprennent Tommy Hilfiger, qui présentera son show "TommyNow" à la Grosse Pomme après Los Angeles, Londres, Shanghai et Paris. Le créateur américain présentera sa dernière collection à l'Apollo Theater d'Harlem le 8 septembre, son édition automne 2019 réalisée en collaboration avec la chanteuse Zendaya.

Parmi les autres moments à ne pas rater, on note le défilé Pyer Moss (la griffe est actuellement l'une des plus en vue du calendrier depuis que son créateur Kerby Jean-Raymond a remporté le prix CFDA/Vogue Fashion Fund 2018 en novembre dernier) mais aussi celui de la maison française Longchamp, qui a commencé à défiler à New York en septembre dernier.

Jeremy Scott figurera parmi les premières présentations de la semaine, qui démarre le 6 septembre. Marc Jacobs viendra clore les défilés le 11 septembre.



La New York Fashion Week se tiendra donc du 6 au 11 septembre.