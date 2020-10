Des vêtements d'intérieur pour l'extérieur

Protectrice et sensuelle, la mode à Paris au temps du coronavirus - © Pascal Le Segretain - Getty Images

Dior "s'est remis en question" et a transformé la silhouette de son iconique veste bar, qui souligne la finesse de la taille et les épaules frêles. C'est un "paletot" dessiné par Christian Dior 1957 et qu'on portait à la maison qui a guidé la créatrice italienne Maria Grazia Chiuri.

Éloignées du corps, à motifs floraux ou cachemire, en tissus doux ou rustiques comme des lins ou de la maille, ces tenues évoquent une soirée pyjama chic. "Les gens veulent aujourd'hui se protéger, un aspect que nous n'avons pas pris en compte auparavant", a expliqué la créatrice.

"Nous avons un style de vie beaucoup plus privé et notre rapport aux vêtements sera beaucoup plus personnel et intime."

Peignoirs en faux mouton, pyjamas superposés, nuisette comme robe du soir : Balenciaga a aussi repensé les vêtements de l'intérieur pour l'extérieur. Les chaussons d'hôtel sont surélevés sur des talons. Un mannequin en survêtement blanc cassé avec inscription "Paris Fashion Week" résume l'esprit de la collection.

Issey Miyake a imaginé un imprimé dans des couleurs lilas, orange et vert représentant le décor d'un salon : un clin d’œil à la période de confinement, que les designers de la marque japonaise ont voulu rendre positive.