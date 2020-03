Prix LVMH 2020: la liste des finalistes annoncée, Rihanna rejoint le jury.

Des accents éco-responsables

"Une fois de plus, les demi-finalistes nous ont impressionnés par leur créativité et leur engagement à créer des vêtements respectueux de l'environnement", affirme Delphine Arnault, vice-présidente exécutive de Louis Vuitton. "Je tiens à tous les féliciter!"

Les créateurs se disputeront la somme de 300.000 €, ainsi qu'un an de mentorat.

Le lauréat du prix Karl Lagerfeld recevra 150.000 € et bénéficiera des conseils d'un mentor pendant un an. La superstar Rihanna, qui a lancé la maison Fenty avec LVMH l'an dernier, prendra place parmi les jurés qui désigneront le lauréat 2020.

Stella McCartney et Virgil Abloh (ex-finaliste du prix) ont également été choisis pour rejoindre ce jury, qui compte notamment déjà parmi ses membres Jonathan Anderson, Maria Grazia Chiuri, Nicolas Ghesquière, Marc Jacobs et Clare Waight Keller. Marine Serre, Grace Wales Bonner et Jacquemus comptent parmi les heureux élus des éditions précédentes.

Les finalistes du Prix LVMH 2020: