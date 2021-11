Pourquoi la fin programmée des sneakers n’aura pas lieu

Voilà quelques jours que la toile s’agite, annonçant à qui veut l’entendre que les sneakers vivraient leurs derniers instants. Quoi, nous aurions été séduits par leur confort, leur côté pratique et leur facilité déconcertante à s’adapter à tous les looks pour finalement en être privés ? On refuse, catégoriquement ! Et on s’élève même pour prouver que les baskets, quel que ce soit le nom qu’on leur donne, ont encore de beaux jours devant elles.

Des baskets même au bureau

Au centre de toutes les attentions depuis plusieurs années, les sneakers ont vu leur notoriété croître avec la pandémie et le besoin de se tourner vers une garde-robe plus confortable. Un phénomène qui a touché les hommes comme les femmes, qui ont d’une façon plus globale privilégié des vêtements et chaussures bien moins contraignants qu’auparavant pour retourner au bureau. La basket serait même devenue la star du dressing des travailleurs, d’après une étude réalisée par Shoeaholics relayée par The Guardian. Deux Britanniques sur trois porteraient aujourd’hui des sneakers au bureau. Un chiffre qui n’annonce en rien une fin potentielle du règne de l’iconique chaussure de sport. "La pandémie a accéléré la tendance car de moins en moins de personnes sont tenues de se rendre dans un bureau formel tous les jours. Mais même ceux qui retournent dans des lieux de travail formels se décident de plus en plus à porter des modèles de chaussures qui auraient été jugés inacceptables il y a quelques années seulement", a expliqué Mark Hoyal-Mitchell, à la tête de Shoeaholics.

L'idole des jeunes

Comme on l’a vu ces derniers mois, le trading de sneakers s’est démocratisé, les adolescents et jeunes adultes étant les premiers addicts. Non contente de faire des adeptes partout dans le monde, la basket serait donc devenue objet de vénération chez les plus jeunes, au point d’en faire des fanatiques. Le rapport présenté par le journal britannique révèle à ce titre que la plupart des travailleurs britanniques possèdent au moins sept paires de sneakers, les portant en toutes circonstances, au bureau, en soirées ou lors de leurs séances de training. Un travailleur sur quatre avouerait même en avoir jusqu’à 10 paires dans sa garde-robe ! Le Britannique moyen aurait à disposition un dressing de sneakers d’une valeur d’environ 560 euros. Une somme rondelette pour une espèce en voie de disparition.

Les ventes atteignent des sommes records