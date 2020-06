Pourquoi la collab' Karl Lagerfeld x Kenneth Ize va marquer l'année 2021

La marque Karl Lagerfeld planche depuis plusieurs mois sur une collection réalisée en collaboration avec le créateur nigérian Kenneth Ize, qui sera proposée en boutiques et en ligne en avril 2021, rapporte Women’s Wear Daily (WWD).

Voici trois bonnes raisons d’attendre le fruit de ce partenariat avec la plus grande impatience.

Les collab' gagnantes de Karl Lagerfeld

La disparition du grand couturier en février 2019 n’a en rien changé l’ADN de la marque Karl Lagerfeld, qui continue de proposer des collections innovantes et de présenter des collaborations auxquelles on ne s’attend jamais. Rappelons que Karl Lagerfeld est le premier à avoir osé une collaboration avec H&M en 2004, démocratisant au passage la mode haut de gamme, voire luxe. Un succès sans précédent ! Plus récemment, la marque s’est associée à L’Oréal Paris autour d’une collection de maquillage, l’influenceuse Olivia Palermo, ou encore The Woolmark Company… Des partenariats 100% gagnants qui ont fait l’unanimité tant auprès de la sphère mode que du public.

Un créateur qui monte

Si vous ne connaissez pas encore Kenneth Ize, ce n’est qu’une question de temps. Si le créateur sud-africain Thebe Magugu a remporté le prestigieux Prix LVMH 2019, Kenneth Ize s’est fait remarquer en tant que finaliste grâce à des créations aux couleurs vives et optimistes mettant à l’honneur le savoir-faire et les textiles africains. Le créateur nigérian compte d’ailleurs parmi ses clientes – et fidèles soutiens – la supermodèle Naomi Campbell, qui a d’ailleurs foulé le podium de son tout premier défilé parisien en février 2020. Un show qui a fait sensation sur les réseaux sociaux, montrant un vif intérêt du public pour le travail du jeune styliste. Nul doute que cette collaboration avec Karl Lagerfeld devrait convaincre le plus grand nombre.

Ode à l’artisanat traditionnel africain

Kenneth Ize se distingue par ses créations authentiques qui mettent à l’honneur l’artisanat traditionnel africain, et certains des textiles de son pays natal. Le créateur utilise notamment un tissu rayé multicolore, l’aso oke, que l’on doit au peuple Yoruba d’Afrique de l’Ouest et qui repose sur une technique de tissage datant de plusieurs siècles. Autant dire que nous avons hâte de découvrir de nouvelles silhouettes alliant le style parisien chic de Karl Lagerfeld et l’artisanat traditionnel nigérian du créateur montant.