Pharrell Williams et sa collection dédiée aux droits des femmes

On les a déjà vus collaborer, Pharrell Williams et Adidas, ce n’est pas une première.

Ce qui est nouveau dans cette collection baptisée 'Now is her time', c’est que la capsule se veut féministe et engagée. Avec trois modèles iconiques de la marque que le chanteur a customisés : la solar HU, la NMD et la claquette Adilette. On retrouve les couleurs flash que le chanteur apprécie tant.

Ce sont des visages féminins connus que l’on retrouve dans la promotion de la collection : Patrisse Cullors (cofondatrice du mouvement militant Black Lives Matter), Syd (DJ et productrice), Sana Azim (cinéaste), etc. De tous horizons et de tous âges, ces femmes prônent haut et fort l’égalité homme femme et c’est ça qu’on aime.