Paris Fashion Week Hommes: élégance et nonchalance au programme de la deuxième journée

La deuxième journée de la semaine de la mode masculine parisienne a été marquée par les défilés très attendus du label Off-White porté par Virgil Abloh, de la marque Raf Simons ou encore de la maison Walter Van Beirendonck.

Au programme? Des collections automne-hiver 2019-2020 dominées par les volumes, le chic parisien, les imprimés et toujours cet esprit sportswear, parfois streetwear, qui imprègne grand nombre de pièces du vestiaire masculin.

JW Anderson, qui a délaissé Londres pour Paris cette saison, a fait sensation lors de cette deuxième journée avec un défilé mixte ultra moderne. Association de matières et d'imprimés, manteaux et chemises amples, et rayures ont dominé cette nouvelle collection, également marquée par la présence de longues chaussettes ornées de motifs animaliers.