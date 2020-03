Paris Fashion Week : ces trois moments marquants qu'il ne fallait pas manquer

Voilà déjà une semaine que Paris vibre au rythme de la Fashion Week avec son lot de défilés, de soirées privées, d’inaugurations, et d’événements grandioses. Des manifestations souvent limitées à un public très restreint, mais qu’il est possible de suivre via les comptes Instagram des plus grandes stars de la mode. Tour d’horizon des moments les plus marquants de cette semaine de la mode parisienne.

Le dîner de la mode à l’Elysée Le coup d’envoi de la Fashion Week de Paris a été donné lundi 24 février avec le dîner de la mode organisé par Emmanuel et Brigitte Macron à l’Elysée. L’objectif ? Célébrer la création, et notamment les jeunes talents. Plus d’une centaine de convives, parmi lesquels Jean Paul Gaultier, Naomi Campbell, Pierpaolo Piccioli, ou encore Maria Grazia Chiuri, étaient de la partie. Olivier Rousteing, directeur artistique de Balmain, a partagé quelques moments de la soirée avec ses abonnés sur Instagram, en profitant pour remercier le couple présidentiel. "Merci pour ce fabuleux dîner", a-t-il simplement écrit sous une publication. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OLIVIER R. (@olivier_rousteing) le 24 Févr. 2020 à 2 :35 PST

Bella, Gigi, et Yolanda Hadid réunies pour Off-White Virgil Abloh, directeur de la création d’Off-White, a fait fort pour la présentation de la collection automne-hiver 2020-2021 de son label, faisant défiler les trois femmes de la famille Hadid. Si le public a l’habitude – et attend avec impatience – de voir les mannequins de renommée mondiale Bella et Gigi, il était plus inattendu de découvrir Yolanda Hadid, leur mère. Ex-modèle, la décoratrice d’intérieur, notamment connue pour sa participation à la télé-réalité "Les Real Housewives de Beverly Hills", n’avait pas foulé un podium depuis environ 30 ans. Une belle initiative de la part de Virgil Abloh qui permet à Yolanda de défiler avec ses deux filles. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @virgilabloh le 1 Mars 2020 à 12 :56 PST