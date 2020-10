Pantalon, jupe, bikini : mode et provoc ont toujours fait bon ménage.

Le débat ne date pas d'hier en réalité, il est même récurrent depuis sa démocratisation dans les années 1960, tout comme ce fut le cas pour le pantalon et le bikini des années plus tôt. La mode féminine n'a-t-elle pas toujours été subversive finalement, ne serait-ce que pour faire bouger les lignes ?

Rébellion, émancipation, libération, peu importe le mot utilisé, les femmes ont pour la première fois exposé leurs jambes et leurs cuisses à la vue de tous, sans complexe ni pudeur, n'en déplaise à ceux - et celles - qui ont crié au scandale. Ce n'était pas la première fois, et visiblement pas la dernière, que la mode accompagnait à sa manière certaines mutations de la société.

Si le débat subsiste encore en 2020 quant à son caractère provoquant ou non, la mini-jupe est à l'origine synonyme de liberté et de modernité pour les femmes, qui se sont ruées dessus dans la première moitié des sixties en Europe.

Pantalon, bikini : des pièces "scandaleuses" devenues incontournables

Le pantalon a lui aussi été un symbole d'émancipation et longtemps été considéré comme une pièce provocante. Difficile de l'imaginer des décennies plus tard, alors que le fait de montrer ses jambes est considéré comme indécent dans l'imaginaire collectif, et pourtant…

Contrairement à la jupe (longue), qui rend le sexe féminin accessible, le pantalon est par définition un vêtement cloisonné qui, de surcroît, pouvait donner aux femmes la liberté de s'adonner aux mêmes activités que ces messieurs.

A quelques exceptions près, le pantalon était donc interdit aux femmes dès 1800 par une loi qui a été totalement abrogée en France en… 2013. Heureusement, les femmes l'ont massivement adopté au cours du XXe siècle, de façon très progressive, le vêtement ayant une fois encore participé à la libération de leur corps comme à leur émancipation.

Et le bikini, on en parle ? Un choc ! Louis Réard, l'inventeur de sa version la plus moderne, en sait quelque chose puisque le scandale s'est substitué à son succès. Interdit dans certains pays dans un premier temps, il fait finalement un retour triomphant sur les plages pour devenir, comme le pantalon et la mini-jupe, un incontournable du vestiaire féminin.

Un éternel recommencement, en somme, pour la simple et bonne raison que la mode est subversive par essence puisqu'elle s'adapte à son époque tout en contournant certaines règles de bienséance - ou bien-pensance - pour se distinguer et accompagner celles qu'elle habille dans une société en mouvement.