Ouvrier, féministe, androgyne, le débardeur s'expose et se fabrique à Marseille

A l'origine, ce "vêtement du dessous" était un tricot de peau formé d'une seule pièce de coton tubulaire, absorbant bien la sueur grâce à sa maille tricotée, rappelle Colline Zellal, commissaire associée de l'exposition " Vêtements modèles ", présentée jusqu'au 6 décembre au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem) autour de cinq vêtements "iconiques" ayant traversé les époques et les modes.

Le bleu de travail, le kilt, l'espadrille, le jogging, lui aussi sous-vêtement à l'origine avant de conquérir les sportifs des universités anglaises de Cambridge et Oxford puis de devenir l'uniforme de la culture hip hop, y côtoient le débardeur soit avec des pièces originales de créateurs, soit à travers leurs représentations dans la culture populaire (musique, BD, cinéma, affiches, jeux vidéos).

Plus tard, Freddy Mercury , chanteur du groupe Queen, en fait un de ses vêtements favoris. Porté au féminin comme au masculin, ce petit haut, parfois aussi surnommé marcel, est aujourd'hui un "basique" des garde-robe.

L'exposition montre des tirages du photographe Jacques-Henri Lartigue immortalisant sa muse, la mannequin d'origine roumaine Renée Perle, en débardeur et élégant pantalon blancs sur la Côte d'Azur.

"Les 'garçonnes', ces femmes aux cheveux coupés courts revendiquant leur indépendance, se mettent à le porter même sans soutien-gorge, ce qui est d'une grande liberté pour une époque où on portait encore des corsets", souligne-t-elle.

Dans la première moitié du XXe siècle, le débardeur incarne une certaine image, parfois très stéréotypée, de la virilité et du prolétaire. Loin de Marseille, c'est l'acteur américain Marlon Brando qui le porte déchiré dans "Un tramway nommé désir" (1951) pour son rôle de Stanley Kowalski, emblème d'une "virilité brutale".

La renaissance à Marseille dans les années 80

Une entreprise familiale marseillaise, Sugar, continue de le fabriquer avec des métiers à tricoter des années 1950. La rencontre de la fratrie Tokatlian (Jean-Richard, Anne-Marie et Rosemonde, enfants d'un tailleur et d'une maroquinière) avec le débardeur se fait au hasard d'une déambulation dans une rue marseillaise en 1980.

"Mon frère a trouvé un débardeur en coton blanc chez un grossiste. Il me l'a apporté et m'a dit 'Débrouille-toi, fais quelque chose avec ça'. Je l'ai porté chez un artisan teinturier et tout à coup, dans les couleurs, les bleus, les verts, les roses, c'était magnifique !", se souvient Anne-Marie Tissot (née Tokatlian), cofondatrice de Sugar.

La marque expose au salon du prêt-à-porter à Paris et "tout à coup, la foule, on a le monde entier sur le stand pour le débardeur. Joseph à Londres (célèbre magasin de prêt-porter), des magasins de New York, c'était incroyable", se souvient-elle.