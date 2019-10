Olivia Newton-John vend aux enchères ses tenues de "Grease"

La comédienne Olivia Newton-John, célèbre Sandy Olsson dans le film "Grease" (1978) avec John Travolta, a décidé de mettre aux enchères plus de 500 costumes et objets issus de sa carrière afin de lever des fonds pour son centre de traitement du cancer.

La très iconique tenue noire de Sandy dont le blouson de cuir et le pantalon moulant pendant la chanson "You're the one that I want" fera partie des pièces phares de la vente. Cette vente aux enchères aura lieu cette semaine à Beverly Hills, en Californie, chez Julien's Auctions.

La tenue noire de cette scène marque la transition drastique du personnage interprété par l'actrice, qui passe de l'élève modèle toujours vêtue de tenues sages et claires en une Sandy Olsson sexy, sur talons rouges et la clope au bec. D'après Julien's Auction, cette tenue est estimée aux alentours de 200.000 dollars, soit l'équivalent d'environ 180.000 euros.

"Le pantalon avait une fermeture éclair cassée et je devais être agrafée dedans car il avait été fait dans les années 1950", a révélé Olivia Newton-John (71 ans).

Outre cette célèbre tenue, quelque 500 objets et vêtements feront partie de l'enchère comme le script original du film, la robe de soirée rose que portait l'actrice lors de la première du film, à Los Angeles en 1978, ou encore un blouson "Pink Ladies" offerte par l'équipe du film.

L'actrice connait actuellement un second retour de son cancer du sein diagnostiqué la première fois en 1992. Le centre de traitement du cancer qu'elle a ouvert se situe en Australie, là où Olivia Newton-John, née en Angleterre, a grandi.