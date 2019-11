Off-White, marque la plus populaire en France en 2019

Off-White, la marque fondée par Virgil Abloh, apparaît comme la griffe la plus populaire dans l'Hexagone et d'autres pays à travers le monde en 2019. - © Philippe LOPEZ/AFP

Le label streetwear fondé par Virgil Abloh apparaît comme la marque la plus populaire dans l'Hexagone en 2019, d'après le dernier rapport annuel rendu public par Stylight. Off-White ne se contente pas d'être numéro 1 en France, s'affichant également au sommet en Allemagne et aux Etats-Unis et raflant la 5e place en Italie. Pour parvenir à ce résultat, Stylight a analysé les tendances, les influences, les comportements d'achats en ligne et les clics de ses 12 millions d'utilisateurs mensuels uniques. Pour les besoins de ce rapport, la plateforme a analysé des données du 1er janvier au 15 octobre 2019 et les a comparées à celles de l'an dernier, proposant ainsi plusieurs classements sur les tendances mode actuelles. Si l'on s'intéresse à la popularité des marques en France, on s'aperçoit qu'Off-White est talonnée par Nike, Balenciaga et Gucci. Golden Goose arrive quant à elle en 5e position du classement. Aux Etats-Unis, les deux premières places sont également occupées par Off-White et Nike mais les deux marques sont suivies par Golden Goose, Adidas et Versace.

Les marques green de plus en plus présentes Matières biologiques ou recyclées, réduction de l'impact environnemental, méthodes de production responsables: les marques green pèsent de plus en plus dans l'univers de la mode. La plateforme Stylight s'est intéressée à ces marques éco-responsables, établissant un classement des griffes les plus populaires. Odd Molly apparaît comme la marque préférée des fashion addicts, devançant Veja, Madewell, Reformation et Ninety Percent.

Les sneakers de luxe ont le vent en poupe Les sneakers, qui ont fait un retour remarqué sur le devant de la scène il y a quelques années maintenant, ont toujours la cote. Les consommateurs sont même prêts à mettre la main au portefeuille pour se procurer des baskets de designers. Les utilisateurs de Stylight peuvent dépenser 302 euros en moyenne pour ces nouvelles icônes de mode, avec un léger écart entre hommes (308 euros) et femmes (249 euros). Du côté des femmes, c'est la sneaker Yeezy Boost 350 V2 (brillante dans le noir) d'Adidas Originals qui fait l'unanimité, devant les sneakers oversized d'Alexander McQueen, la Triple S de Balenciaga, les Ace with Bee de Gucci et les Hi-Top d'Off-White. Les hommes privilégient quant à eux les Odsy-1000 et les Low Top Arrow d'Off-White, suivies par les sneakers oversized d'Alexander McQueen et les Air Max 97 de Nike.