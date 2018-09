Nouvelle égérie de Nike, sportif controversé… Qui est Colin Kaepernick?

Il a initié un mouvement de contestation repris par une vague de sportifs américains. Mais son sort divise les États-Unis. C’est Colin Kaepernick. Focus.

C’est un sportif qui a divisé les États-Unis. Et pour cause... En 2016, Colin Kaepernick, un joueur professionnel de football américain au sein de la NFL (comprenez ici: "Ligue nationale de football américain", NDLR), reste assis sur le banc de touche pendant l’hymne national américain. Au match suivant, alors qu’il est censé - à l’instar des autres joueurs - se lever et regarder la bannière étoilée pendant que retentit le "Star-Sprangled Banner", l’athlète se tient sur le terrain mais il pose un genou à terre. C’est le premier sportif américain à avoir jamais réalisé ce geste. En cause? Les bavures policières subies par les Noirs américains, contre lesquelles il veut ainsi protester.



Alors que de nombreux fans de son équipe, les 49ers de San Francisco, demandent son renvoi, il est soutenu par son entraîneur et ses coéquipiers. Un soutien qui s’étend au monde du sport américain, où de nombreux athlètes décident d’imiter son geste avant chaque match. Toutefois, plier le genou pendant l’hymne américain est aussi perçu, par une partie de l’Amérique, comme un geste anti-patriotique. "N'aimeriez vous pas voir des dirigeants de la NFL, quand quelqu'un ne respecte par notre drapeau, dire: 'Sortez ce fils de pute du terrain'", avait alors commenté le Président américain Donald Trump.

Engagé avant tout

Né en 1987 d’un père blanc et d’une mère noire, Colin Kaepernick a ensuite été adopté. Il dit avoir été victime de discrimination alors qu’il était enfant. Depuis son coup d’éclat en 2016, plus aucune équipe de football américain ne souhaite engager le sportif. Il a donc porté plainte contre les dirigeants de la Ligue nationale, suggérant que l’ensemble des clubs se sont engagés pour ne plus le faire jouer.

Avec sa carrière mise entre parenthèses, Colin Kaepernick a créé une formation, "I Know My Rights" ("Je connais mes Droits"). Grâce à elle, les jeunes Américains peuvent apprendre à mieux connaître la loi en cas d’arrestation.