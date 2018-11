"Nous n'avons pas besoin de tuer 40 animaux pour faire un manteau" : la marque Vaute promeut une mode éthique et responsable

La marque Vaute Couture est spécialisée dans la mode végane.

Rien qu’en Chine, 70 millions d’animaux sont tués chaque année pour leur peau. Pour remédier à ce problème, de nombreuses marques ont décidé de renoncer à la fourrure animale, à l’image de Zara, Lacoste ou encore Cavin Klein. Mais d’autres marques vont encore plus loin et ne proposent que des vêtements 100% végans. C’est le cas de la marque Vaute Couture, fondée par Leanne Mai-Ly Hilgart. "La mode végane, c’est refuser de porter n’importe quel produit qui vient d’un animal", précise-t-elle. "Donc, non seulement ne pas porter de cuir ou de fourrure mais également ne pas porter de laine, de plumes ou de la soie."

Des vêtements sans cruauté

Concrètement, la marque ne propose que des vêtements dont les textiles sont issus de matières végétales ou synthétiques. "Il y a beaucoup d’innovations dans le textile", explique Leanne Mai-Ly Hilgart. "Cuir d’ananas, cuir de pomme, champignons. Nous utilisons un satin dans lequel la soie est remplacée par des bouteilles plastiques retirées des rivières." Depuis plusieurs années, la demande pour la mode végane s’est largement développée. En 2016, environ 360.000 personnes se disaient véganes en Grande-Bretagne. "La demande pour la mode consciente, éthique, végane, responsable a fortement augmenté", se réjouit Leanne Mai-Ly Hilgart. "Donc c’est le moment, pour nous créateurs, de réfléchir à comment nous pouvons créer quelque chose d’encore plus positif et innovant."