Nostalgiques du Met Gala, les icônes de la mode partagent leurs tenues les plus marquantes

Initialement prévu le 4 mai, le traditionnel Gala du Met a été reporté en raison de la pandémie mondiale de coronavirus. Si les créateurs, mannequins et autres acteurs de la mode n'ont pas pu se réunir sur le tapis rouge du Metropolitan Museum of Art à New York, ils n'ont pas pour autant zappé l'événement, inondant la toile et les réseaux sociaux de contenus en lien avec la manifestation la plus glamour de l'année. Les plus nostalgiques ont même partagé les tenues qui les ont le plus marqués ces dernières années. Tour d'horizon.

Olivier Rousteing Le styliste français, directeur artistique de la maison Balmain, est revenu en images sur plusieurs moments et images qui semblent faire partie de ses souvenirs les plus mémorables. Kim Kardashian, Cindy Crawford, Darren Criss ou encore Natalia Vodianova comptent parmi les personnalités qui ont fait confiance à Olivier Rousteing - et à Balmain - pour l'événement mode. Mais le cliché qui retient le plus notre attention reste la sublime robe portée par Jennifer Lopez pour le Met Gala 2018. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OLIVIER R. (@olivier_rousteing) le 4 Mai 2020 à 10 :21 PDT

Blake Lively Tout comme Rihanna, Katy Perry ou Beyoncé, Blake Lively a toujours fait des entrées remarquées - pour ne pas dire époustouflantes - sur le tapis rouge du Metropolitan Museum of Art. L'actrice américaine a souhaité marquer le coup cette année en postant non pas une mais trois de ses tenues favorites, portées en 2016, 2017 et 2018. Non contente de porter des robes spectaculaires qui lui vont toujours à merveille, Blake Lively est également toujours assortie au tapis rouge, comme le souligne Gigi Hadid dans un commentaire posté sous les photos de l'ex-star de "Gossip Girl". Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Blake Lively (@blakelively) le 4 Mai 2020 à 6 :03 PDT

Kris Jenner La matriarche du clan Kardashian-Jenner a elle aussi rendu hommage au Gala du Met avec un cliché sur lequel elle prend la pose aux côtés de ses filles Kylie Jenner et Kim Kardashian et de Kanye West, habillés pour l'occasion en Balmain. La photo date de 2016, année au cours de laquelle le gala s'est tenu sur le thème "Manus x Machina : Fashion In An Age Of Technology". Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kris Jenner (@krisjenner) le 4 Mai 2020 à 8 :12 PDT

Brandon Maxwell A l'occasion de ce qui aurait dû être le Met Gala 2020, le créateur américain Brandon Maxwell a posté plusieurs vidéos mettant à l'honneur l'impressionnante tenue portée par Lady Gaga l'année dernière. La star avait fait le show sur le tapis rouge du Metropolitan Museum of Art en arrivant dans une spectaculaire robe rose pour finir en sous-vêtements. Parmi les vidéos mises en ligne, on découvre l'équipe de Brandon Maxwell tentant de relever l'interprète de "Bad Romance", qui peut difficilement se mouvoir dans cette robe imposante. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Brandon Maxwell (@brandonmaxwell) le 4 Mai 2020 à 7 :14 PDT