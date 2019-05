Norm, des sneakers en bouteille plastique et qui plantent des arbres

La tendance actuelle à l’écologie devient plus qu’un effet de mode (en tout cas on l’espère) et touche de plus en plus de secteurs. La mode ne fait pas exception puisque l’on voit fleurir les marques écoresponsables un peu partout et même chez les grandes enseignes comme H&M. Nous ne parlerons pas de label hyper connus ici mais bien d’une petite entreprise belge qui veut révolutionner le monde de la chaussure de sport.

En 5 couleurs différentes - © Norm

NORM : la marque de sneakers la plus responsable au monde Design minimaliste (pour ne rien avoir de superflu dans la chaussure), production locale (en Europe et surtout au Portugal) et matériaux recyclés (pour diminuer l’empreinte écologique). Leur vision est globale, ils ont réfléchi à tous les points : de la fabrication qui pollue et gaspille les matériaux à l’obsolescence programmée qui énerve de plus en plus de consommateurs. Mais de quoi est donc faite cette chaussure recyclée ? Le fil du Knit est conçu à partir de six bouteilles en plastique recyclées. Les semelles en caoutchouc sont composées de 75% de caoutchouc recyclé, 30% de caoutchouc naturel fairtrade, le tout 100% recyclable. De plus, grâce à la technique du knitting, ils ont créé une tige (partie supérieure de la sneakers) d’une seule pièce pour diminuer le gaspillage de matière de 65%. Et pour parfaire le tout, une aiguille & du fil suffisent pour réparer un accroc dans la sneaker.

Un design unisexe - © Norm