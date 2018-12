Noël: de beaux livres pour mieux connaître la mode

Photographies, documents d'archives, croquis, campagnes: les beaux ouvrages consacrés à la mode permettent aux passionnés, novices ou avisés, de (re)découvrir l'histoire de la mode à travers des mannequins, des créateurs ou des photographes de renom. Nichés dans des écrins d'exception, ces beaux volumes feront le bonheur de ceux qui affichent un intérêt pour le prêt-à-porter et la haute couture.

Chanel, Les Campagnes Photographiques de Karl Lagerfeld Les Éditions de La Martinière présentent le premier ouvrage consacré aux campagnes publicitaires de Karl Lagerfeld pour la maison de la rue Cambon. Directeur artistique de Chanel et photographe, le grand couturier allemand a mis en scène une multitude de collections de prêt-à-porter et de haute couture de la maison française, immortalisant par la même occasion de grandes icônes comme Inès de la Fressange, Kate Moss ou encore Kristen Stewart. Ce bel ouvrage revient sur plus de trois décennies de campagnes, soit plus de 600 clichés, de 1987 à aujourd'hui. La préface est signée Patrick Mauriès.

Kate by Mario Sorrenti C'est un ouvrage déjà mythique que proposent les Éditions Phaidon avec "Kate by Mario Sorrenti". Il s'agit d'une série de clichés intimes pris au début des années 90 par le petit ami de l'époque de Kate Moss, Mario Sorrenti. Inédites, ces images mettent non seulement en lumière le talent du célèbre photographe italien mais également le charisme et la beauté singulière de celle qui s'apprête à devenir l'une des plus grandes icônes de mode de sa génération.

