Noël: 4 beaux livres pour les passionnés de mode

"Manfred Thierry Mugler Photographe", Editions de La Martinière. - © All Rights Reserved

Amateurs et passionnés de mode pourront compter sur les maisons d'édition pour proposer des beaux livres sur les plus grands créateurs et maisons de luxe pour les fêtes de fin d'année. L'occasion d'en apprendre plus sur leurs marques favorites, se glisser dans les coulisses des défilés les plus courus de la planète ou (re)découvrir les designers les plus en vogue. Sélection.

Manfred Thierry Mugler Photographe Les Editions de La Martinière présentent "Manfred Thierry Mugler Photographe", un beau livre qui retrace l’œuvre photographique du célèbre créateur de mode. Au fil des textes de Marie Colmant, le lecteur pourra apprécier une série de clichés pris par l'artiste aux multiples casquettes (designer, photographe, réalisateur ou metteur en scène), dont le travail est inspiré, entre autres, par les univers du théâtre et du spectacle. Une exposition de ces photographies est également proposée chez Polka Galerie, à Paris, jusqu'au 11 janvier prochain.

> Prix : €€

The Dior Sessions La maison Dior et les éditions Rizzoli NY ont présenté cet automne l'ouvrage "The Dior Sessions", revenant sur la première année de Kim Jones à la tête de la direction artistique de Dior Homme à travers une sélection de photographies réalisées par Nikolai von Bismarck. Le tout premier show du designer britannique pour Dior Homme est particulièrement mis en avant mais on retrouve également une série de portraits de proches du créateur, parmi lesquels David Beckham, Bella Hadid, Naomi Campbell, ou encore Marc Jacobs. Le tout est préfacé par Alexander Fury.

> Prix : €€€

Dans les coulisses de Chanel Ce bel ouvrage présenté par les Editions de La Martinière nous plonge dans les coulisses de la maison française Chanel, entre reportage et dessin, avec un accent porté sur les dernières collections imaginées et dessinées par Karl Lagerfeld, décédé en février dernier. L'ouvrage est le fruit d'un travail mené par la journaliste Laetitia Cénac et le peintre et illustrateur Jean-Philippe Delhomme.

> Prix : €