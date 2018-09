New York Fashion Week : une cinquième journée entre chic et romantisme

Les couleurs vibrantes vues au cours des premiers jours ont laissé place à des teintes plus sages, ornant des pièces à la fois chic et romantiques , agrémentées, chez certains créateurs, d'une touche de folie.

Nouvelle journée de Fashion Week à New York hier, lundi 10 septembre, avec les shows attendus de Zimmermann, Carolina Herrera, Dennis Basso, Anna Sui, ou encore Zero + Maria Cornejo.

Carolina Herrera

Wes Gordon a insufflé une dose de fraîcheur sur la nouvelle collection de la maison Carolina Herrera, misant clairement sur un style chic, parfois romantique et bohème. Les imprimés sont légion, avec une multitude de carreaux, de pois, et surtout de fleurs, en versions classique et XXL, épousant à merveille les robes maxi et les robes courtes aux manches bouffantes. Les bottes blanches ornées de fleurs devraient tout particulièrement faire sensation dans les mois à venir.