New York Fashion Week: fantaisie, voyages et fictions pour l'avant-dernière journée

La couleur , et notamment le rose fuchsia , était une nouvelle fois au rendez-vous, tout comme les imprimés, la fantaisie, le rêve, et le néo-romantisme.

Oscar de la Renta, Lela Rose, Sally Lapointe, Coach et Calvin Klein ont présenté leur nouvelle collection hier, mardi 11 septembre, lors de l'avant-dernière journée consacrée à la Fashion Week de New York.

La journée a débuté avec le défilé de la maison Oscar de la Renta, qui s'articule autour du thème du voyage avec des pièces et des motifs directement inspirés de l' Orient . Les motifs ikat sont légion, tout comme les patchworks, qui ornent des créations généralement amples, donnant une impression de décontraction et ce, même pour les silhouettes destinées aux soirées.

Sally Lapointe

Ambiance plus classique chez Sally Lapointe, qui décline sa collection dans des teintes plus discrètes... au premier abord. Le label présente du nude et du bleu nuit mais aussi du rose fuchsia, la couleur phare de la saison au regard de cette première semaine de défilés. Les silhouettes sont à la fois classiques, chic et un brin décontractées, avec des détails qui ajoutent une touche de fantaisie comme les plumes, le vinyle, et les paillettes.