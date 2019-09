New York Fashion Week: en backstage chez Michael Kors

Pour la dernière journée de la Fashion Week de New York, Michael Kors a proposé un show optimiste et plein d'énergie. Juste avant le coup d'envoi du défilé, direction les backstage, où les mannequins se préparent dans la joie et la bonne humeur.

Le créateur américain Michael Kors, qui a l'habitude de clôturer la Fashion Week new-yorkaise avec Marc Jacobs, aime diffuser la "positive attitude" et cela se ressent à chaque show jusque dans les backstage, où tout le monde évolue dans le calme et la bonne humeur.

Même Bella Hadid, qui est généralement dans une salle à part, reste parmi ses copines et se laisse photographier.