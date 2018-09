New York Fashion Week : couleurs et optimisme pour le premier week-end

La Fashion Week de New York s'est poursuivie tout au long du week-end avec des défilés très attendus.

La maison Ralph Lauren a célébré son 50e anniversaire à l'occasion d'un show grandiose organisé au cœur de Central Park, alors que Longchamp a accueilli la fashion sphère au 68e étage du World Trade Center pour ses 70 printemps. Côté tendances, les couleurs vives ont dominé les festivités, notamment chez Brandon Maxwell et Prabal Gurung, tout comme les pièces alliant à la perfection confort et féminité.

La maison Ralph Lauren a tout particulièrement marqué les esprits vendredi, ouvrant ses archives pour proposer des créations spectaculaires entièrement inspirées de son patrimoine. Parmi les pièces phare figure une robe bustier légèrement fendue réalisée à partir de patchwork, entièrement faite à la main. Un look d'exception porté par la top en vogue Gigi Hadid.

Un vent de fraîcheur, de chic et d'optimisme a soufflé sur le défilé de Brandon Maxwell, qui s'est inspiré de son Texas natal. Résultat: la collection fait clairement la part belle à la couleur, avec une panoplie de roses et de rouges, et quelques touches de jaune et de vert d'eau. Les silhouettes sont d'un chic absolu, tout en offrant un style décontracté.