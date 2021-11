Natoo : "J'adore apporter une touche d'autodérision à mes tenues"

La Youtubeuse Natoo s'est associée pour la première fois à l'une de ses marques fétiches, Crocs, le temps d'une collection de Jibbitz placée sous le signe de la voyance. L'influenceuse française, de son vrai nom Nathalie Odzierejko, qui cumule près de 10 millions d'abonnés sur Instagram et YouTube, revient sur les temps forts de cette collaboration mêlant mode, expression de soi et retour en enfance. Rencontre.

Comment est née cette collaboration avec Crocs ?

Cela fait très longtemps que j'adore les Crocs. Plus de 10 ans, je pense. A tel point que l'année dernière, pour mon anniversaire, mes amis m'ont commandé un gâteau en forme de Crocs ! Du coup, j'ai déjà dit clairement dans l'une de mes vidéos que j'adorerais travailler avec cette marque !

Il suffit effectivement de regarder votre compte Instagram pour voir que vous êtes passionnée par les Crocs. Mais qu'est-ce qu'elles évoquent pour vous ?

Je trouve que c'est une chaussure joyeuse, colorée, drôle, un peu kitsch aussi… J'adore apporter cette touche d'autodérision à mes tenues.

On place souvent les Crocs dans la tendance des "chaussures moches", au même titre que les dad shoes, par exemple. Est-ce vraiment moche, une Crocs ?

Je peux comprendre qu'un sabot avec des trous ne soit pas forcément considéré comme quelque chose de sexy au premier abord (rires). Mais j'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreux à moins se prendre au sérieux au niveau du look et c'est sans doute pour ça que les gens en portent.

Pourquoi avoir choisi le thème de la voyance pour cette collection ?

Depuis que je suis petite, ma mère me lit les cartes de tarot et les lignes de la main. C'est une petite madeleine de Proust pédestre ! C'est aussi un univers très riche avec lequel il est facile de s'amuser de manière créative.

Comment s'est passée l'élaboration de cette collection ?

On m'a donné carte blanche. Ce que je voulais, c'était apporter une décoration aux chaussures que les gens avaient déjà ou qu'ils puissent choisir leur paire dans la couleur de leur choix pour finir de les customiser avec mes créations. Du coup, j'ai pensé aux Jibbitz (les breloques pour chaussures de Crocs, ndlr) et j'ai fait appel à Alice Chevalier, qui est une illustratrice avec qui j'ai déjà travaillé sur mon livre "Icônne 2". Elle a dessiné toutes mes idées et m'a permis de porter les Crocs de mes rêves !

Qu'avez-vous le plus apprécié dans cette collaboration ?

L'esprit fun de la team Crocs. On s'est vraiment beaucoup amusés ! Par exemple, quand je suis arrivée à Amsterdam, où se trouve le siège européen de Crocs, j'ai été accueillie par une baignoire remplie de Crocs dans ma chambre d'hôtel. Une sacrée surprise !

A quand votre propre collection de chaussures ?

Ce n'est pas dans mes projets car Crocs me chausse déjà très bien au quotidien !