Natacha Ramsay-Levi, présidente du jury mode du prochain Festival de Hyères

Le concours de créateurs de prêt-à-porter du Festival International de Mode et de Photographie de Hyères, qui se tiendra du 25 au 29 avril prochains à la Villa Noailles, sera présidé par Natacha Ramsay-Levi, directrice artistique de la maison Chloé.

La styliste aura la lourde tâche de désigner le lauréat de cette 34e édition parmi dix jeunes créateurs de neuf nationalités différentes.

Natacha Ramsay-Levi sera accompagnée d'un jury composé de professionnels et de personnalités proches de l'univers du prêt-à-porter, dont les graphistes Michael Amzalag et Mathias Augustyniak, la styliste et consultante mode Camille Bidault Waddington, l'actrice Sigrid Bouaziz mais aussi la top et créatrice Liya Kebede et Charlotte Casiraghi, entre autres.

Au total, dix finalistes ont été désignés pour tenter de remporter le prestigieux concours de mode. Enikova Dita (Lettonie), Tetsuya Doi, Youta Anazawa et Manami Toda (Japon), Emilia Kuurila (Finlande), Milla Lintilä (Finlande), Yana Monk (Russie), Roisin Pierce (Irlande), Christoph Rumpf (Autriche), Tina Schwizgebel (Suisse), Tsung-Chien Tang (Taïwan), et Lucille Thievre (France), présenteront leurs créations homme ou femme via des défilés organisés durant le Festival. Elles seront également exposées à la Villa Noailles jusqu'au 26 mai.

Les organisateurs du Festival font également savoir que le jury du concours dédié aux accessoires de mode sera présidé par la créatrice Charlotte Chesnais, aux côtés des actrices Elodie Bouchez et Marina Foïs, le journaliste mode Matthew Schneier ou encore Aleksandra Woroniecka, rédactrice en chef mode chez Vogue Paris.

Côté photographie, les finalistes du concours seront également bien servis. Ils seront départagés par un jury présidé par le célèbre photographe de mode Craig McDean.