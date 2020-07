Naomi Campbell, Schiaparelli, Rabih Kayrouz : le What's Up Mode spécial haute couture

En réponse à la crise sanitaire mondiale, la Semaine de la haute couture se décline cette saison en édition digitale avec des présentations à découvrir via une plateforme accessible à tous.

Paris Modes Insider revient chaque jour sur les présentations et événements les plus marquants, avec un accent porté sur les créateurs et maisons qui ont dû se réinventer et composer avec le confinement et la pandémie.

La première journée a été marquée par le discours engagé de Naomi Campbell, qui a donné le coup d'envoi de la Semaine de la haute couture, et les présentations hors du commun de Schiaparelli, Iris van Herpen et Rabih Kayrouz.