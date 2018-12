Naomi Campbell devient YouTubeuse

Le top Naomi Campbell lance sa chaîne YouTube, dans laquelle elle évoque sa carrière et les sujets qui lui tiennent à cœur.

La star de la mode s'associe à la célèbre plateforme pour lancer "Being Naomi", une chaîne dans laquelle elle partagera ses expériences dans le milieu de la mode, mais aussi en tant que militante, femme d'affaires et influenceuse.

"Je veux partager avec les femmes du monde entier, et tout particulièrement avec les femmes et les jeunes femmes d'Afrique", explique la femme de 48 ans face caméra dans sa première vidéo présentant ce projet. Dans un clip diffusé sur Instagram à ses 6 millions de followers, elle précise: "C'est merveilleux d'avoir la chance de vous raconter mon histoire, de vous monter qui je suis vraiment et de vous parler des sujets qui me tiennent à cœur."

A en croire WWD, les premières vidéos de la star auront pour thèmes les bonnes résolutions, comment elle a débuté comme mannequin et un livestream du festival Global Citizen d'Afrique du Sud. Son premier essai s'intitule "Why I love Nelson Mandela", elle revient dans cette vidéo sur son amitié avec le leader sud-africain.

Naomi Campbell n'est pas la première figure de la mode à s'intéresser à YouTube ces derniers jours, la créatrice Victoria Beckham a annoncé cette semaine qu'elle allait lancer sa propre chaîne YouTube dédiée aux cosmétiques et à ses astuces beauté.