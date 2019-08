MTV Video Music Awards: Marc Jacobs récompensé en tant que pionnier de la mode

Le créateur américain a été choisi par MTV et par le Conseil des créateurs de mode américains (CFDA) pour recevoir le prix Fashion Trailblazer Award lors de la soirée des Video Music Awards 2019 le 26 août prochain.

Marc Jacobs est connu pour incorporer de la musique à ses collections depuis des décennies. Comme le rappelle un communiqué du CFDA: "Des défilés avec Lady Gaga aux fanfares interprétant le morceau de Nirvana 'Smells Like Teen Spirit' en passant par des premiers rangs peuplés par Cardi B et Nicki Minaj et par des campagnes ayant pour stars Missy Elliott ou Cher, Jacobs a souvent suivi les tendances culturelles via la musique".



Au mois de novembre, Marc Jacobs a mis à l'honneur sa passion pour la musique avec le lancement de "Redux Grunge Collection 1993/2018", une série de capsules réalisées pour fêter le 25ème anniversaire de son emblématique collection "Grunge". Réalisée au printemps 1993 pour Perry Ellis, la collection avait été mal accueillie par la critique, ce qui lui avait valu d'être remercié. Cet épisode avait conduit le créateur à lancer sa propre marque et à se voir catapulter au rang de star de la mode.