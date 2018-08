MTV Video Music Awards 2018 : retour sur les plus beaux looks de la soirée

Les paillettes, le lamé et la dentelle ont fait leur grand retour sur le tapis rouge à l'occasion des MTV Video Music Awards 2018, qui se sont tenus hier, lundi 20 août, au Radio City Music Hall à New York.

Si certaines invitées comme Amber Rose ou Cardi B, l'une des grandes gagnantes de la soirée, ont fait le choix de la couleur, satinée et vibrante, la plupart ont joué la carte des teintes neutres, blanc, noir et argent, version pailletée, lamé, ou avec des découpes ou des jeux de transparence. Retour en images sur les looks les plus marquants de la cérémonie.