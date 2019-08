Mostra de Venise 2019: les plus beaux looks de la cérémonie d'ouverture

Le 76e Festival international du film de Venise a débuté, avec un premier tapis rouge placé sous le signe de l'élégance.

Les invitées ont misé sur des robes longues, asymétriques, bustiers ou fendues, déclinées dans des teintes neutres, à l'exception de quelques looks plus tranchants (colorés, pailletés ou métalliques), qui ont offert une touche plus glamour, voire excentrique, à cette cérémonie d'ouverture.

Retour en images sur les plus belles tenues repérées sur le red carpet de la Mostra de Venise 2019.