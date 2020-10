En septembre, Monki a lancé la nouvelle collection capsule de la marque : "Up : cycle". Cette collection est réalisée à partir de restes de vêtements denim en coton bio, dont des fils et des fermetures éclair recyclés, ainsi qu’avec du matériel eco-friendly, puis traitée avec des lessives respectueuses de l’environnement.

Monki lance une collection upcyclée en édition limitée - © Tous droits réservés

Le nom de cette collection fait directement référence à l’upcylcing, un concept de plus en plus connu et utilisé dans la mode. Il signifie non seulement réutiliser, mais aussi reconvertir. L’upcycling constitue une façon créative et innovante de donner une nouvelle vie aux textiles qui auraient sinon finis dans une décharge, tout en favorisant une nouvelle société circulaire, ce dont le public a envie et réclame de plus en plus.

"Nous adorons la mode et notre planète et devons donc nous transformer et transformer l’industrie pour nous inscrire dans un monde durable" déclare Jenny Fagerlin, Responsable mondiale du développement durable chez Monki. "Cette collection est un petit pas dans notre cheminement pour adopter une économie plus circulaire. J’espère que vous l’apprécierez autant que nous !"

La collection capsule se compose de trois pièces essentielles : un jean Yoko, une veste nouée à la taille et un sac en toile. Tous les articles sont réalisés en patchwork, mélangeant différents denims bio. Quand on sait qu’un jeans pollue 10.000 litres d’eau pour être confectionné, il est grand temps de recycler tous ces vêtements !