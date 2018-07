Mode: une collection Alaïa inspirée par la Pompadour exposée à Paris

De la couleur, des broderies anglaises et des ceintures corsets: la collection printemps-été 1992 d'Azzedine Alaïa, inspirée par la marquise de Pompadour, s'expose dans la galerie parisienne du couturier franco-tunisien disparu en 2017.

"Il s'agit de la collection qu'Azzedine Alaïa a présentée après avoir acquis cet ensemble architectural dans le Marais en 1991, où il avait installé ses bureaux, son atelier et où il avait choisi de vivre", explique l'historien Olivier Saillard, commissaire de l'exposition.

Le couturier avait découvert qu'à cette adresse, la jeune Jeanne-Antoinette Poisson, future marquise de Pompadour, avait reçu "un enseignement en arts d'agrément". La collection est donc un hommage à la favorite de Louis XV, pleine de références au 18e siècle.

"C'est un moyen de montrer un autre aspect d'Azzedine Alaïa, que les gens connaissent moins", commente Olivier Saillard, soulignant le caractère "plus léger, fantaisiste, plus divertissant" de cette collection, au style frais et à la palette évoquant des sorbets.