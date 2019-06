Mode masculine: qui est la nouvelle star des podiums?

Babacar N'doye semble être le mannequin qui a le plus convaincu - et séduit - les créateurs cette saison, cumulant pas moins de 19 défilés au cours du mois de juin pour la Fashion Week Homme, d'après des données publiées par le site spécialisé Models.com. C'est à Londres et à Paris que l'on a le plus vu ce Britannique d'à peine 17 ans, qui a conquis les plus grandes maisons, de Fendi à Valentino en passant par Dior Homme et Kenzo. Voici les trois mannequins qui ont le plus défilé à l'occasion du mois de la mode masculine consacré à la saison printemps-été 2020.

Babacar N'doye Si l'on s'attendait à une omniprésence de Kohei Takabatake sur le catwalk des marques de prêt-à-porter à Londres, Milan, Paris et New York (il a tout de même participé à 13 shows), c'est finalement le Britannique Babacar N'doye qui a créé la surprise. Le jeune homme, qui s'est progressivement fait une place dans l'univers du mannequinat, s'est fait remarquer sur 19 shows pour la saison printemps-été 2020. Il a notamment participé aux défilés de Kenzo, Dior, Berluti, Versace, Valentino, Craig Green ou encore Stefan Cooke, et a également eu le privilège d'ouvrir le défilé d'Officine Générale et de clôturer celui de Bethany Williams. Nul doute qu'on entendra encore parler de ce gaillard d'1m86.

Braien Vaiksaar Le mannequin Braien Vaiksaar a également fait parler de lui durant cette session printemps-été 2020 et peut se targuer d'avoir défilé pour 18 maisons différentes à Paris, Florence, Milan, Londres et même Shanghai. Si la capitale française lui a tout particulièrement ouvert des portes (Dior, Hermès, Louis Vuitton, Valentino, Berluti), il s'est également démarqué à Milan avec des shows pour Fendi, Tod's, Versace et Les Hommes. Il a d'ailleurs été convié à ouvrir le show de la maison Fendi et a refermé celui de Ludovic de Saint Sernin. A noter, il s'est également envolé pour Shanghai afin de marcher pour Prada.