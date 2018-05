Mode masculine : les trois mannequins qui feront sensation sur les podiums

La Fashion Week fera son grand retour le 8 juin prochain, avec la présentation des collections masculines printemps-été 2019 à Londres.

Moins populaires que leurs homologues féminins, les mannequins hommes seront sous le feu des projecteurs pendant trois semaines, avant de laisser place aux top-modèles les plus convoitées de la planète pour la traditionnelle semaine de la Haute Couture. Influence sur les réseaux sociaux, présence sur les défilés, étoile montante : voici les trois mannequins hommes à connaître avant le coup d'envoi du mois de la mode masculine.

Oscar Kindelan, le plus sollicité

Toujours plus convoité chaque saison, le mannequin ténébreux sera forcément sur le devant de la scène à Londres, Milan, et Paris. Révélé en 2015 par la maison Prada, Oscar Kindelan connaît depuis une ascension régulière avec des défilés pour les plus grandes maisons (Tom Ford, Berluti, Fendi, Versace, Paul Smith, Dior Homme). Pour l'automne-hiver 2018-2019, le jeune homme s'est illustré sur 13 shows avec une ouverture et une clôture pour la maison Hermès. Un palmarès impressionnant pour le mannequin qui a cumulé 36 défilés en 2017, selon le site spécialisé Models.com. Nul doute que l'Espagnol sera au centre des attentions pour la saison printemps-été 2019, tout particulièrement à Paris et à Milan, où il est le plus demandé.

Cameron Dallas, le plus influent

Avec plus de 40 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, dont 20,8 millions sur Instagram (plus que Bella Hadid et ses 18 millions d'abonnés), Cameron Dallas jouit d'une importante popularité. Avant tout vidéaste web, il est loin d'être le roi des podiums avec un seul défilé à son actif pour la saison automne-hiver 2018-2019. Toutefois, le jeune homme s'est illustré sur le podium d'une des plus grandes maisons, en tapant dans l’œil de Dolce & Gabbana. Véritable star des réseaux sociaux, il a également été élu "Mannequin de l'Année" par les lecteurs du site Models.com et prend régulièrement la pose pour des maisons comme Carolina Herrera et Calvin Klein. L'Américain fait donc partie des mannequins les plus attendus pour les prochains défilés.

Valentin Caron, le Frenchie qui monte

A seulement 22 ans, le Français Valentin Caron a fait ses premiers pas sur les podiums lors de la dernière Fashion Week de Paris. Repéré par Success Models, le mannequin a fait l'unanimité sur le catwalk de la maison Louis Vuitton, ce qui lui a permis de poser à plusieurs reprises pour le magazine "L'Officiel Hommes". Le brun au regard émeraude devrait donc attaquer cette nouvelle Fashion Week avec beaucoup de confiance et d'assurance, et apparaître sur les podiums des maisons les plus prestigieuses. Affaire à suivre.