Mode masculine : la saison printemps-été 2019 en dix tendances clés

Alors que la Fashion Week Homme de Paris s'est achevée le dimanche 24 juin, l'heure est au bilan en matière de tendances et d'inspirations pour la saison printemps-été 2019.

Une chose est sûre, le vestiaire masculin sera toujours porté par des influences sportswear, avec des vêtements amples, des zips, des poches, des capuches, et des sneakers.

Les hommes pourront aussi compter sur les imprimés, très nombreux et variés, les shorts version mini, accompagnés ou non de chaussettes longues, et le denim, également très présent l'été prochain.