Mode : l'éthique, un critère jugé (encore trop) peu important aux yeux des Européens

Qui l'eût cru ? Alors que de nombreux rapports placent l'écoresponsabilité et l'éthique au cœur des préoccupations des consommateurs, notamment dans le secteur du prêt-à-porter, une nouvelle étude nous apprend que ces notions sont bien moins importantes que le prix, la qualité ou la coupe aux yeux des Européens. Ces derniers se tournent d'ailleurs largement vers la fast fashion pour constituer leur garde-robe.

Essentiel pour 12% seulement des consommateurs

La crise sanitaire a contribué à modifier certaines habitudes de consommation et d'achat prenant en compte de nouveaux enjeux environnementaux. Mais s'ils sont plus soucieux de leur impact sur la planète, les Européens ont-ils réellement bousculé leur façon de consommer la mode ? Rien n'est moins sûr, à en croire une nouvelle étude réalisée par YouGov, qui nous apprend que la mode se place en 8e position des secteurs dans lesquels le critère éthique est le plus important, avec seulement 12% des suffrages. La mode précède d'une courte tête l'industrie des cosmétiques (11%) et succède à la tech (15%), au tourisme (15%), à la santé (22%), à l'automobile (25%), aux transports (29%), à l'énergie (38%) et au secteur de l'agroalimentaire et des boissons (40%), pour lequel l'éthique est clairement considérée comme une notion importante. Notons malgré tout que les plus jeunes, âgés de 18 à 24 ans, se sentent plus concernés par le sujet que leurs aînés. 19% d'entre eux estiment qu'il s'agit d'une notion importante dans le secteur de la mode.

Le prix en tête des priorités

On note également des disparités selon les pays étudiés. Les Finlandais (17%), les Suisses (14%), les Allemands (14%) et les Autrichiens (14%) sont plus nombreux à voir l'éthique comme un critère important dans le secteur de la mode. L'Italie (6%) fait office de lanterne rouge. Autre constat, plus des deux tiers des Européens (68%) considèrent le prix comme le principal critère d'achat en matière d'habillement devant la qualité (61%) et la coupe (56%). Arrivent ensuite des critères liés à l'écoresponsabilité et à l'éthique comme la durée de vie du produit (30%), les matières (24%), la provenance (16%) mais aussi l'impact environnemental du produit (15%). Notons que ce critère est bien plus plébiscité en France avec 27% des suffrages.

1 acheteur sur 2 privilégie la fast fashion

Si les géants de la fashion fashion sont régulièrement pointés du doigt pour leur manque d'engagement en matière d'écoresponsabilité, ils demeurent les enseignes préférées des Européens lorsqu'il s'agit de regarnir leur dressing. Près de la moitié des sondés (46%) y font leurs achats mode contre seulement 17% pour les boutiques de seconde main et les marques éthiques et éco-responsables. En matière de fast fashion, les Espagnols sont rois. Près des deux tiers d'entre eux (65%) confient acheter leurs vêtements dans ces enseignes. Suivent les Italiens (56%), les Suédois (51%) et les Autrichiens (48%). Paradoxalement, plus de quatre Européens sur dix (42%) affirment qu'acheter des vêtements éthiques ou écoresponsables est important, les Italiens (60%) et les Espagnols (56%) en tête.

La mode écoresponsable inaccessible ?