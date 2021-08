Mode : champignons, maïs, raisins, ces matières durables et innovantes qui peuvent devenir des vêtements

C'est en septembre 2020, entre deux confinements, que les baskets conçues à partir de raisins ont fait parler d'elles pour la première fois. C'était alors une sorte de "WTF" ("What the fuck") totalement inattendu, innovant, voire révolutionnaire.

Dans les semaines et mois qui ont suivi, on a assisté aux prémices d'une course aux matières durables innovantes, qui se poursuit.

Lire aussi : Le Zébucq, cette nouvelle matière naturelle développée par une jeune créatrice en pleine pandémie

Aujourd'hui, on a des vêtements, des sacs et des chaussures en pommes, en raisins, en maïs, en champignons, en canne à sucre et même en toile d'araignée. C'est une véritable révolution green dans le textile, et cela va influencer pour longtemps le contenu de notre dressing. Sans oublier également le cactus qui est utilisé du début à la fin au Mexique et qui permet de créer un cuir végétal.

Des créations alternatives qui peuvent utiliser les déchets et diminuer la souffrance animale mais qui ne pourront pas combler à eux tout seul l'ensemble du gaspillage de la fast fashion. Notre mode de consommation devrait évoluer lui aussi pour arriver à un équilibre sain.