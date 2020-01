Mode à Paris: claquettes et couleurs pour Off-White, extravagance des Belges

Des silhouettes à pointes gigantesques sur les épaules et les chaussures et même sur les joues pour se protéger: telle est la métaphore du monde d'aujourd'hui de l'avant-gardiste belge Walter Van Beirendonck, dont le défilé s'appelait "War".

Avec des inscriptions comme "I hate fashion", "Save the Planet" ou "Stop buying fast fashion", il évolue vers "la beauté, les paysages et les fleurs, et même les imprimés des années 70".