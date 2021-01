Mode à Milan : un vent de liberté pour l'hiver prochain

Alors que la capitale italienne de la mode vient à nouveau d'être placée en confinement et de fermer ses boutiques de luxe, les stylistes ont multiplié les clins d’œil sur la communication à distance.

Du confort, de la couleur, des shorts, du mouvement : la "Fashion Week Homme" de Milan et ses défilés (à portes closes en raison de la pandémie) a dessiné des tendances de liberté pour la saison automne-hiver 2021.

Mode à distance : une "réalité parallèle"

"Hello, it's Silvia calling", disait Silvia Fendi dans la bande-son du défilé de la maison romaine. Un mannequin a décroché un combiné dans la vidéo de présentation des collections d'Ermenegildo Zegna et chez Tod's, l'acteur italien Lorenzo Zurzolo a laissé un message téléphonique pour raconter sept jours seul dans une villa isolée.

La situation historique mondiale en temps de pandémie a été qualifiée de "surréelle" par la maison Fendi, de "réalité parallèle" par Tod's et de "Reset" par Zegna. Prada a résumé le temps par "un besoin de contacts, une urgence à échanger et entrer en relation".