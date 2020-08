Si vous préférez des matières plus respectueuses de l'environnement, il y a le Tencel , qui est obtenu via la cellulose de certains arbres comme l'eucalyptus ou le bambou.

C'est du bon sens mais le choix des matières de vos vêtements est primordial pour passer une journée de canicule sans en payer les conséquences. Sans grande surprise, il faut privilégier les matières légères, respirantes et naturelles comme le lin , qui est indissociable de la saison estivale. Pantalons, robes, jupes, tops : le lin s'adapte à toutes les pièces et si vous craignez qu'il ne se froisse trop rapidement, choisissez des vêtements en lin mélangé.

Mais il y a d'autres possibilités. Les couleurs pastel sont également une bonne alternative car elles sont claires et permettent de réaliser des looks plus en adéquation avec la saison.

Cela peut paraître évident : il faut impérativement éviter les vêtements sombres. Pourquoi ? Parce que les couleurs les plus sombres, comme le noir, ont tendance à absorber les rayons du soleil; vous aurez donc encore plus chaud ! Il est conseillé de porter des vêtements blancs , notamment pour les hauts,

Misez sur les accessoires !

Mode : 3 gestes simples à adopter pendant la canicule. - © Catherine Delahaye - Getty Images

Lorsqu'il fait chaud, on se tourne généralement vers des vêtements plus classiques, voire intemporels. Il est donc primordial de miser sur des accessoires.

Porter ses bijoux en accumulation est un must l'été et ils ne sont pas une entrave en cas de canicule, donc osez sans modération.

D'autres accessoires comme les lunettes de soleil et les chapeaux ont une double utilité : ils protègent du soleil tout en apportant du caractère à votre look. Côté solaires, l'été 2020 fait la part belle aux montures mini ou au contraire, maxi, avec des formes ovales, papillon, œil de chat ou type masques, ultra colorées. Pour se couvrir la tête, on mise à fond sur les chapeaux de paille à large bord, très chic et tendance.